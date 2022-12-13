В Рощино проверили радиоактивный фон после обнаружения колб с надписью "Кобальт-60"

Правоохранители оградили потенциально опасное место.

В Рощино местные жители нашли подозрительные колбы, на этикетках которых было написано "Кобальт-60, опасно, радиоактивно". На место случившегося приехали работники химико-технологической лаборатории. Об этом сообщили в telegram-канале Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Специалисты осмотрели участок на улице Огарева. Химики проверили радиоактивный фон. По словам специалистов, он в норме.

Правоохранители оградили потенциально опасное место. Подробности уточняются.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО