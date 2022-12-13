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В Рощино проверили радиоактивный фон после обнаружения колб с надписью "Кобальт-60"
Сегодня, 18:59
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В Рощино проверили радиоактивный фон после обнаружения колб с надписью "Кобальт-60"

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Правоохранители оградили  потенциально опасное место.

В Рощино местные жители нашли подозрительные колбы, на этикетках которых было написано "Кобальт-60, опасно, радиоактивно". На место случившегося приехали работники химико-технологической лаборатории. Об этом сообщили в telegram-канале Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Специалисты осмотрели участок на улице Огарева. Химики проверили радиоактивный фон. По словам специалистов, он в норме.

Правоохранители оградили  потенциально опасное место. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: пираты могли захватить яхту с петербуржцем в районе Джибути.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: кобальт, радиоактивный фон, рощино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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