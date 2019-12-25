В Рощино подвели итоги года в области культуры и спорта

Поприветствовал собравшихся глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

В конференц-зале стадиона "Рощино Арена" прошло торжественное подведение итогов в сфере культуры, искусства, спорта на территории МО "Рощинское городское поселение" за 2021 год. В зале собрались культработники, библиотекари, педагоги, тренеры, а также представители ЗакСа Ленобласти, районной администрации и местной власти. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Поприветствовал собравшихся глава администрации Выборгского района Валерий Савинов. Он выразил слова благодарности всем, кто, вкладывая сердце и душу, работает на благо родного поселения. Также Валерий Савинов поздравил всех с наступающим Новым годом.

Глава администрации Рощинского поселения Виктория Васильева представила итоги творческих и спортивных успехов рощинцев в текущем году. В многочисленных кружках и секциях занимаются жители от 3 лет до 70 лет и старше. Творческие коллективы и исполнители в этом году стали победителями и лауреатами фестивалей и конкурсов различного уровня. Воспитанники спортивных секций вернулись с победами с областных, окружных и всероссийских соревнований.

В рамках мероприятия состоялось награждение лучших представителей сферы культуры, искусства и спорта благодарственными письмами и почетными грамотами.

Ранее администрация Выборгского района обратила внимание на недостаточно интенсивную уборку наледи и сосулек.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО