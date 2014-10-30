Администрация Выборгского района обратила внимание на недостаточно интенсивную уборку наледи и сосулек

Особое внимание уделяется Старому городу.

Администрация Выборгского района обратила внимание руководителей ТСЖ и УК на недостаточно интенсивную уборку наледи и сосулек с кровель.

Было отмечено, что в связи с активным таянием снега возможен сход снежных масс и сосулек с крыш зданий. Необходимо не только проверить состояние кровель и устранить ледяные наросты, но и провести ревизию состояния водосточных труб. За период холодов выявлены случаи их разрушения.

Жителям также необходимо соблюдать меры безопасности: не заходить на участки, огороженные защитной лентой, не пренебрегать предупреждающими надписями.

Замглавы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко отметил, что специалистами комитета городского хозяйства ежедневно проводятся проверки содержания кровель. Руководителям УК и ТСЖ направляются письма с перечнем адресов и фотофиксацией наледи на кровлях домов. Не все управляющие организации реагируют на замечания должным образом. Информация о таких УК будет направлена в Госжилнадзор Ленобласти.

Особое внимание уделяется Старому городу. После совещания с проверкой в исторической части Выборга побывали специалисты комитета по городскому хозяйству совместно с главой администрации Выборгского района Валерием Савиновым. Он отметил, что первый интенсивный снегопад продемонстрировал необходимость менять сложившуюся систему уборки. Предпринимаются организационные мероприятия.

Замечания по содержанию кровель получили практически все УК и ТСЖ, работающие в Старом городе.

Также администрация Выборгского района провела заседание по вопросу обеспечения пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО