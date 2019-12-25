В Рощино девушка украла у родной бабушки миллион рублей

Полиция задержала злоумышленницу.

4 мая в полицию Выборгского района обратилась женщина 1944 года рождения. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, к ней в гости в д. №4 по ул. Садовой пос. Рощино пришла внучка и отобрала у неё 1 175 000 рублей. После чего родственница скрылась с места происшествия.

Сотрудники полиции задержали девушку 1992 года рождения по месту проживания в д. № 25 по ул. Заречной пос. Рощино. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая отпущена под обязательство о явке.

Ранее мы сообщили, что лжеврач украла 800 тысяч рублей у 94-летнего петербуржца.

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