В Рощино благоустроят парковую зону за 2,75 млн рублей

Еще 5 районов Ленобласти получили дополнительные субсидии из регионального бюджета.

В Ленинградской области распредилили 50 миллионов рублей среди победителей конкурса проектов на лучший проект обновления общественно-значимых пространств общегородского значения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Больше всего (10 миллионов рублей) получит Приозерский район. В нем построят единую туристко-рекреационную зону. Тихвинский район получил 4,75 миллиона на благоустройство территории у Вязисткого ручья и прудов Таборы в Тихвине. В Рощино за 2,75 млн рублей благоустроят парковую зону на улице Советской. Также, 2,325 миллиона получит Выборг на Сквер молодежи, Волхов 4,425 млн рулей на парк по улице Юрия Гагарина и Сосновый Бор - 9,5 миллионов рублей на обновление городского сквера.

Гатчине выделили 9,5 миллионов на "Бульвар науки", Ивангороду 4,425 миллионов на благоустройство территорий у таможни. И Подпорожье потратит 2,325 миллиона на аллею в жилом районе.

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