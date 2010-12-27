В Выборге начали благоустраивать 2 двора на улице Гагарина

Дворы благоустраивают по заявкам жителей в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

В Выборга начались работы по благоустройству дворовой территории около дома № 21 и №33 по улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Во дворе у 21 дома жители решили установить светильники со светодиодными лампами, сделать современную детскую площадку, отремонтировать детскую площадку, сделать пешеходные дорожки и газоны. Это стало возможным благодаря программе "Формирование комфортной городской среды", стартовавшей в России в 2016 году. Теперь жители могут сами решить, где больше всего требуется ремонт.

Также начинаются работы по благоустройству двора на улице Гагарина, 33. Здесь сделают две парковки, большую детскую игровую площадку, установят светодиодные светильники и высадят 10 новых деревьев.

Работы должны быть закончены в первой декаде сентября.

Также в 2018 году в рамках программы отремонтируют:

- ул. Кировские Дачи, д.3а-6

- Ленинградское шоссе, д.41;

- пр. Ленина, 22, 24, 28, ул. Мира, 3;

- сквер Молодежи.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО