В Выборге начинают благоустраивать двор, объединяющий проспект Ленина и улицу Мира

Дворы благоустраивают по заявкам жителей в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

В Выборге увеличивается количество благоустроенных дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Это стало возможным благодаря программе "Формирование комфортной городской среды", стартовавшей в России в 2016 году. Теперь жители могут сами решить, где больше всего требуется ремонт. В скором времени начнется благоустройство двора, объединяющего четыре дома по проспекту Ленина (22, 24, 28) и улице Мира, 3.

Сейчас во дворе одна детская площадка, проезды с плохим асфальтом. Жители домов решили отремонтировать проезды, пешеходные зоны, оборудовать 2 детские площадки, а также установить большой комплекс игрового оборудования для детей на проспекте Ленина, 28 и улице Мира, 3.

Работы должны быть закончены в первой декаде сентября.

Также в 2018 году в рамках программы отремонтируют:

- ул. Кировские Дачи, д.3а-6

- Ленинградское шоссе, д.41;

- ул. Гагарина, д.21;

- ул. Гагарина, д.33.

- сквер Молодежи.

Ранее началось благоустройство двора в Кировских Дачах.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО