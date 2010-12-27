В Выборге начинают благоустраивать двор, объединяющий проспект Ленина и улицу Мира

В Выборге увеличивается количество благоустроенных дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Это стало возможным благодаря программе "Формирование комфортной городской среды", стартовавшей в России в 2016 году. Теперь жители могут сами решить, где больше всего требуется ремонт. В скором времени начнется благоустройство двора, объединяющего четыре дома по проспекту Ленина (22, 24, 28) и улице Мира, 3.
Сейчас во дворе одна детская площадка, проезды с плохим асфальтом. Жители домов решили отремонтировать проезды, пешеходные зоны, оборудовать 2 детские площадки, а также установить большой комплекс игрового оборудования для детей на проспекте Ленина, 28 и улице Мира, 3.
Работы должны быть закончены в первой декаде сентября.
Также в 2018 году в рамках программы отремонтируют:
- ул. Кировские Дачи, д.3а-6
- Ленинградское шоссе, д.41;
- ул. Гагарина, д.21;
- ул. Гагарина, д.33.
- сквер Молодежи.
Ранее началось благоустройство двора в Кировских Дачах.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО