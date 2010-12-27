В Выборге начали благоустраивать двор в Кировских Дачах

Дворы благоустраивают по заявкам жителей в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

В Выборге увеличивается количество благоустроенных дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Это стало возможным благодаря программе "Формирование комфортной городской среды", стартовавшей в России в 2016 году. Теперь жители могут сами решить, где больше всего требуется ремонт.

В Кировских Дачах началось благоустройство дворовой территории у домов №3а-6. Будут отремонтированы проезды, пешеходные зоны, будут построены детская площадка и парковка, вместо старых фонарей установят новые. Завершить работы по контракту планируется в первой декаде сентября. В ином случае, подрядчик не получит оплату муниципального заказа

Также в 2018 году в рамках программы отремонтируют:

- пр. Ленина, 22,24, 28, - ул. Мира, д.3;

- Ленинградское шоссе, д.41;

- ул. Гагарина, д.21;

- ул. Гагарина, д.33.

Сегодня почетный гражданин Выборгского района Ленобласти поздравил с Днем ВМФ.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО