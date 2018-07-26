Почетный гражданин Выборгского района Ленобласти поздравил с Днем ВМФ

Несмотря на то, что День Военно-Морского Флота считается профессиональным праздником военных моряков и офицеров, но отмечает его вся страна.

Председатель Выборгской общественной организации ветеранов труда и Вооруженных сил, полковник в отставке, Почетный гражданин МО "Выборгский район" Ленинградской области Владимир Остапчук поздравил выборжцев с наступающим Днем Военно-Морского Флота. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Несмотря на то, что День Военно-Морского Флота считается профессиональным праздником военных моряков и офицеров, но отмечает его вся страна. Владимир Остапчук

Также Владимир Остапчук напомнил, что, к сожалению в этот праздник увеличивается количество вандалов, которые ломают и разукрашивают памятники, общественные зоны. Поэтому он попросил жителей Выборга бережнее относиться к улицам города, к его постройкам и архитектуре, а также помогать в борьбе с недобросовестными гражданами.

Ранее мы сообщали, что копия петровского парусника "Полтава" примет участие в параде на День ВМФ в Кронштадте.

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО