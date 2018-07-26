Копия петровского парусника "Полтава" примет участие в параде на День ВМФ в Кронштадте

Парусная "Полтава" была заложена в Санкт-Петербургском адмиралтействе еще в 1709 году.

Рейдовый буксир "РБ-346" доставил корабль "Полтава" на большой Кронштадтский рейд для участия в военно-морском параде на День ВМФ в Кронштадте. Об этом сообщают городские СМИ.

Парусная "Полтава" была заложена в Санкт-Петербургском адмиралтействе еще в 1709 году. В строительстве принимал участие сам Петр I. Корабль впервые поднял паруса в июне 1712-го. В 2012 было решено сделать его точную копию. И вот, в день рождения Санкт-Петербурга, 27 мая 2018 года судно спустили на воду. Воссозданием "Полтавы" занимались российские историки, строители и реставраторы. Но после празднеств еще несколько месяцев устанавливали мачты, такелаж, паруса, укладывали балласт, размещали пушки, завершали внутреннюю отделку. Несмотря на такой существенный объем работы, было принято решение отправить "Полтаву" в Кронштадт на празднование Дня ВМФ.

Генеральная репетиция перед Главным военно-морским парадом с участием пеших колонн, кораблей и авиации в полном составе состоится сегодня с с 11:00 до 13:00.

Фото и видео: Сестрорецк Лайт/ ВК; Saint Petersburg Yacht Club/ Youtube