В Петербурге во время репетиции задействовали более 40 самолётов и вертолётов

Генеральная репетиция перед Главным военно-морским парадом с участием пеших колонн, кораблей и авиации в полном составе состоится сегодня с с 11:00 до 13:00.

Во вторник, 24 июля, состоялась авиационная тренировка перед Главным военно-морским парадом (29 июля). Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В репетиции участвовали палубные вертолеты КА-52К "Катран", КА-27М и КА-31Р, противолодочные Ил-38, Ту-142, палубники Су-33 и МиГ-29К, а также вертолеты Ми-8 и самолеты Су-33, Су-30, МиГ-31, Миг-29К. В общей сложности, более 40 вертолетов и самолетов пролетели над акваторией Невы. Экипаж во время репетиции отработал элементы пилотирования, групповую слётанность, выход на цель в заданной точке с сохранением боевого порядка.

Генеральная репетиция перед Главным военно-морским парадом с участием пеших колонн, кораблей и авиации в полном составе состоится сегодня с с 11:00 до 13:00.

В Санкт-Петербург на парад в честь дня ВМФ приедет Владимир Путин.

Фото: пресс-служба Западного военного округа