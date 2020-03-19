В Ропше появилась платная водоколонка

В ИЭК добавили, что в Ропше будут переоборудованы и другие колонки.

В субботу, 6 ноября, в Ленинградской области в Ропше заметили платную водоколонку. Для того чтобы набрать воды, нужно приложить специальную карту. Об этом сообщает издание "47news".

Видео с электронной водоколонкой появилось в телеграм-канале "Мышеловка". В видеозаписи рассказывают, что раньше люди бесплатно набирали воду, а теперь это стоит денег. Также рядом с колонкой установили информационный щит с правилами пользования.

Как узнало издание "47news", колонка подключена к системе центрального водоснабжения и обслуживает соседние дома из частного сектора. Жители этих домов не платили за воду, но должны были.

По словам гендиректора АО "Инженерно-энергетический комплекс" Геннадия Васильева, неверно говорить, что вода в этой колонке была бесплатной, за неё платили другие жители Ломоносовского района. Более того, если совсем официально, то у колонки был только один официальный абонент.

Отметим, что тариф стандартный — около 60 рублей за кубометр, то есть литр обойдётся примерно в 6 копеек. В ИЭК добавили, что в Ропше будут переоборудованы и другие колонки. Их абонентам предлагают бесплатно провести в дома водопровод. Карточку любой желающий может приобрести в офисе компании.

Ранее в "Петроэлектросбыте" рассказали об изменениях в квитанции.

Видео: Telegram / Мышеловка