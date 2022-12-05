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В Риге подожгли дом украинского блогера Стужук

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Возгорание удалось устранить.

В Риге подожгли дом украинского блогера Софьи Стужук. Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье", опубликовавших видео с камеры наблюдения.

Незивестные бросили в дом Стужук, в котором находилось пятеро детей, коктейль Молотова. Никто из них не пострадал. Возгорание удалось устранить.

Отметим, что Стужук покинула Украину и переехала жить в Латвию из-за "несогласия с политикой Киева. В социальных сетях блогера начали травить и призывать властей к лишению к гражданства.

Ранее мы сообщали, что в Москве загорелся пассажирский автобус.

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Теги: блогер, поджог, рига, софья стужук
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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