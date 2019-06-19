Причины происшествия уточняются.

В Москве загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Инцидент произошел у станции метро "Молодежная". Автобус загорелся сразу после того, как салон покинули пассажиры. Водитель также успел покинуть транспортное средство.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что пассажиров в автобусе не было. Также сообщается, что возгорание ликвидировали, а причины происшествия уточняются.

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