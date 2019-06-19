  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:31
203
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве загорелся пассажирский автобус

0 0

Причины происшествия уточняются.

В Москве загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Инцидент произошел у станции метро "Молодежная". Автобус загорелся сразу после того, как салон покинули пассажиры. Водитель также успел покинуть транспортное средство.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что пассажиров в автобусе не было. Также сообщается, что возгорание ликвидировали, а причины происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы потушили пожар в здании с ресторанами.

Видео: Telegram / Что там в Москве?

Теги: автобус, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии