В Москве загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
Инцидент произошел у станции метро "Молодежная". Автобус загорелся сразу после того, как салон покинули пассажиры. Водитель также успел покинуть транспортное средство.
В департаменте транспорта Москвы заявили, что пассажиров в автобусе не было. Также сообщается, что возгорание ликвидировали, а причины происшествия уточняются.
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