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В центре Москвы потушили пожар в здании с ресторанами

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Все посетители покинули здание до прибытия пожарной команды.

В центре Москвы потушили пожар в здании с ресторанами. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Инцидент произошел 3 декабря в административном здании на Цветном бульваре. Сообщается, что из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе произошел пожар. Все посетители покинули здание до прибытия пожарной команды.

В пресс-службе МЧС отметили, что площадь возгорания составила три квадратных метра. В 21:18 пожар был ликвидирован.

Ранее мы сообщали, что на Микояновском мясокомбинате в Москве произошел пожар.

Видео: Telegram / Говорит Москва

Теги: москва, пожар, рестораны, цветной бульвар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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