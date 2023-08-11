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В Рыбинске из детской коляски изъяли наркотики

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Наркотические средства предназначались для дальнейшего сбыта путем оборудования тайников

Сотруднкки УНК УМВД России по Ярославской области изъяли наркотики в Рыбинске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Наркотики, обнаруженные в коляске, принадлежали 36-летнему мужчине. Его задержали в поселке Никульское. В коляске нашли более 3 кг мефедрона и 153 грамма гашиша. Также полицейские в ходе личного досмотра изъяли у задержанного пакет с "синтетикой" массой более 940 граммов.

В ведомстве отметили, что указанные наркотические средства предназначались для дальнейшего сбыта путем оборудования тайников. Задержанный был заключен под стражу

Ранее мы сообщали, что в Башкортостане пресечена деятельность нелегальных игорных заведений.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, коляска, наркотики, рыбинск
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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