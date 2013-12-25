В Башкортостане пресечена деятельность нелегальных игорных заведений 

Ирина Волк рассказала о работе полиции в регионе.

На территории Башкортостана правоохранительными органами пресечена деятельность нелегальных игорных заведений. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она пояснила, что работа велась сотрудниками из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также региональными следователями. Оперативники смогли задержать девятерых подозреваемых. Кроме незаконной азартной деятельности фигуранты обвиняются по статье за нарушение авторских и смежных прав.

В отношении двоих предполагаемых организаторов группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По предварительной информации от полиции, криминальный бизнес существовал с 2021 года. В центре Уфы функционировали два подпольных заведения. Войти в эти салоны могли только проверенные постоянные клиенты, а также те, кого эти лица рекомендовали. В рамах обысков специалисты выявили внутри казино порядка 40 игровых автоматов, на которых было установлено нелицензионное программное обеспечение. Дополнительно изъяты средства связи, видеорегистраторы, денежные средства, бухгалтерские записи и другие доказательства. В МВД считают, что нелегальный доход от противоправной деятельности для злоумышленников составил более 6,5 млн рублей. Правообладатель получил ущерб в размере более восьми миллионов рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статьям 146 и 171.2 УК РФ. Несмотря на проводимое расследование, бизнесмены решили продолжить свою деятельность в другом помещении. После этого полиция изъяла в квартирах и гаражах подозреваемых еще 27 игровых автоматов.

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Фото и видео: Telegram / МВД Медиа