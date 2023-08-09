Полиция Москвы задержала банду мошенников, продававших чужие квартиры

Ирина Волк рассказала о преступной схеме мошенников.

Правоохранительные органы по российской столице задержали 20 человек, которые занимались присвоением и продажей чужих жилых квартир. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Чиновница заметила, что квартиры получали нечестным путем помещения, которые затем перепродавались ничего не знающим об этой схеме гражданам. В результате ущерб от преступной деятельности составил свыше 80 миллионов рублей. В общей сложности злоумышленники успели реализовать восемь квартир. Некоторые подозреваемые ранее уже были судимы за аналогичные эпизоды.

Злоумышленники получали информацию о квартирах, владельцы которых длительное время в них не проживали. На основании подложных документов оформляли договоры купли-продажи. Затем подавали документы в регистрирующие органы и оформляли право собственности. Ирина Волк, пресс-секретарь полиции

В настоящее врем в отношении членов группировки возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Восемь человек помещены под стражу, еще четверо в текущий момент остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а семеро – под домашним арестом. В отношении одной женщины выбрана мера в виде обязательства о явке.

В Новороссийске задержаны 6 участников конфликта со стрельбой.

Фото и видео: МВД Медиа