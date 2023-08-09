В Новороссийске задержаны 6 участников конфликта со стрельбой

Подозреваемые расстреляли участников драки из противостоящей группы.

В Краснодарском крае в ночь на 9 августа правоохранительные органы получили сообщение о госпитализации четырех пациентов с огнестрельными ранениями. Инцидент произошел в городе Новороссийске. Оперативники установили, что травмы получили мужчины, которые участвовали в бытовом конфликте между двумя группами оппонентов. В ходе драки одна из сторон решила использовать оружие. После этого злоумышленники скрылись с места событий. Однако проведенная работа со стороны полиции позволила установить личности подозреваемых и доставить в отделение МВД шестерых граждан.

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Фото и видео: Telegram / МВД Медиа