Работница сети магазинов в Тюмени имитировала грабеж, чтобы скрыть хищение 3 млн рублей

Подозреваемая пыталась убедить полицию в том, что точку ограбили "двое неизвестных".

Сотрудники правоохранительных органов в Тюмени в результате расследования уголовного дела о грабеже, совершённом в сентябре прошлого года, выяснили, что на само деле это преступление было инсценировано одной из сотрудниц пострадавшего магазина. Она рассказала сотрудникам полиции о том, что двое неизвестных по улице Газовиков напали на нее и украли три миллиона рублей. Однако в МВД смогли определить, что женщина 1994 года рождения, являясь материально-ответственным лицом, а поэтому имела доступ к денежным средствам предприятия и перевозила наличность из одного магазина в другой. Она разработала преступный план и привлекла к его осуществлению своих знакомых. Каждому из них она заплатила по 50 тысяч рублей.

В результате оперативники смогли выйти на след злоумышленников. В конце июля 2023 года сотрудники полиции установили и задержали ранее судимых мужчин 1985 и 1988 года рождения. В отделе полиции омужчины дали признательные показания в отношении подозреваемой. После этого сотрудница магазина стала фигуранткой уголовного дела по части 4 статьи 160 УК РФ. Сейчас женщине запрещены определенные действия. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ. Подозреваемые находятся под обязательством о явке.

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Фото и видео: МВД Медиа