В Королеве мужчина обвиняется в убийстве своей матери

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Представители следственного отдела по городу Мытищи в Московской области предъявили обвинение 21-летнему местному жителю. Специалисты пояснили в социальных сетях о том, что мужчина подозревается по части 1 статьи 105 УК РФ за убийство собственной матери. В надзорном ведомстве считают, что 7 августа 2023 года обвиняемый находился в квартире в городе Королеве, где в ходе бытового конфликта нанес жертве множественные ножевые ранения. В результате женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, но несмотря на оказанную помощь, скончалась.

Криминалисты провели осмотр места происшествия. На месте трагедии было изъято орудие преступления, а также дополнительно назначена судебно-медицинская,психолого-психиатрическая,молекулярно-генетическая экспертизы. На допросе фигурант расследования признал вину и раскрыл подробности совершения преступления В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Жительницу Волгограда задержали по делу об убийстве девятимесячного сына.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Московской области