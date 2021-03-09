Жительницу Волгограда задержали по делу об убийстве девятимесячного сына

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемой.

Специалисты возбудили на территории города Волгограде уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы. Женщина подозревается в убийстве девятимесячного ребенка. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального Следственного комитета. В надзорном ведомстве уточнили, что 3 августа россиянка оставила ребенка одного в квартире по Автомагистральной улице. При этом местонахождение подозреваемой не было известно, позже оперативники узнали, что она находилась на территории Красноармейского района. Тело жертвы обнаружила 7 августа бабушка.

Она заперла входную дверь на ключ, тем самым лишив ребенка жизненно необходимого ухода, а также воды и еды, в результате чего он скончался. Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего". пресс-служба Следственного комитета

В настоящее время злоумышленница задержана, организованы судебные экспертизы. Сторона государственного обвинения намерена ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемой. Сотрудники органов опеки к текущему моменту инициировали вопрос об изъятии у подозреваемой двух детей, а также лишении ее родительских прав.

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Фото и видео: Следственный комитет России