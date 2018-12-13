В Рыбацком петербуржцы заметили загорающего голопопика

"Тело в одуванчиках" сначала приняли за мертвеца, но неожиданно мужчина оделся и ушел.

В Рыбацком петербуржцы заметили загорающего нудиста. Изначально молодого человека приняли за мертвеца. Очевидцев смутило то, что местный житель лежал голым лицом вниз на траве. Вокруг него цвели одуванчики, а чуть поодаль ходил общественный транспорт. Инцидент произошел утром 19 мая у метро.

Или он пьяный вдрызг, и друзья-собутыльники решили его так разыграть, либо это труп, товарищи… замечают пользователи соцсетей

В комментариях к посту люди успокоили паникеров. Они заявили, что к месту событий вызвали правоохранительные органы и скорую помощь. Однако, нудист самостоятельно встал, оделся и ушел домой.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Парнасе двое избили пьяного друга.

Фото: Вконтакте/Рыбацкое