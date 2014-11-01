В Rheinmetall сообщили о дефиците боеприпасов и высоком спросе на бронетехнику

Армин Паппергер рассказал о темпах роста производительности ОПК в Германии.

Дефицит боеприпасов и высокий спрос на бронированную технику наблюдается в настоящее время в европейском регионе. Соответствующими данными с журналистами швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung поделился руководитель германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Западный специалист пояснил, что концерн в ФРГ производил до 2022 года порядка 70 тысяч единиц артиллерийских снарядов в ежегодном режиме, но в 2030 году речь идет уже о полутора миллионах единиц. По данным эксперта, такой показатель превышает американские темпы изготовления.

Самая острая потребность существует в боеприпасах... почти ни у кого в Европе нет боеприпасов в достаточном объеме. В случае чрезвычайной ситуации запасы были бы израсходованы в течение нескольких дней. Армин Паппергер, эксперт из ОПК ФРГ

Немец указал СМИ на то, что большой спрос в европейских странах наблюдается на бронетехнику. По оценкам главы Rheinmetall, страны-члены НАТО всегда будут стремиться сохранять динамичное движение своих войск. Однако такого процесса невозможно добиться одним только личным пешим составом. Дополнительно бронированная техника требуется военнослужащим для защиты от беспилотников и прочего управляемого оружия противника.

Фото: YouTube / The Pioneer