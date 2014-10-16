Подозреваемому будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения.

В Реутове задержан администратор стрелкового тира, которого обвиняют в гибели посетителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 20 августа. По данным следствия, администратор допустил в стрелковый тир несовершеннолетнего юношу без заключения с ним договора на оказание услуг. Он также покинул комнату, предназначенную для осуществления стрельбы, в которой должен был осуществлять контроль за соблюдением правил безопасности. В результате подросток, заняв огневой рубеж, произвел выстрел, попав случайно в своего отца, который от полученного ранения погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения.

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Видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области