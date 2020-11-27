В Реутове появился стрит-арт бабушки с красным знаменем

Работа почти завершена.

В Реутове появился стрит-арт с изображением "бабушки с красным знаменем". За несколько дней она стала знаменитой и вдохновила многих деятелей искусств. Об этом сообщает телеканал "360".

Работа почти завершена: осталось нарисовать лицо женщины. История этой женщины стала известна 12 апреля. Тогда женщина вышла навстречу солдатам ВСУ со Знаменем Победы. Она перепутала военных и приняла пакет с продуктами. Один из солдат признался, что он из ВСУ, вырвал флаг и стал его топтать. Женщина вернула пакет и заявила, что за этот флаг воевали ее родители.

Ранее суд Петербурга запретил сносить торговые бани Екимовой. По мнению историков, здания были возведены еще в первой четверти XIX века и сносить их никак нельзя, так как они формируют представление об исторической застройке города.

Фото: pexels

