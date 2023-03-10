  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:24
44
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Республике Тыва задержали подозреваемую в мошенничестве с денежными средствами постояльцев дома-интерната

0 0

Сумма ущерба составила свыше 2,3 млн рублей.

В Республике Тыва задержали подозреваемую в мошенничестве с денежными средствами постояльцев дома-интерната. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, с марта по сентябрь 2024 года женщина вносила недостоверные сведения в чеки о покупках для нужд подопечных дома-интерната. Она присваивала себе денежные средства. Сумма ущерба составила свыше 2,3 млн рублей. От ее действий пострадало более 70 человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемых в организации крупного канала незаконной миграции.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ирина волк, мвд россии, мошенничество, полиция, республика тыва
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии