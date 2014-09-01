В отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы об административном правонарушении.

В Москве задержали подозреваемых в организации крупного канала незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, иностранцы из среднеазиатского государства создали специализированный канал в известном мессенджере, в котором предлагали своим соотечественникам легализовать их пребывание на территории РФ. По местам проживания задержанных обнаружили банковские карты, мобильные телефоны, документы миграционного учета и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны восемь фигурантов. В отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос об их административном выдворении.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА