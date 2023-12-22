В Республике Тыва задержали двух женщин, ограбивших пенсионера

Отмечается, что у задержанных безработных женщин ранее были судимости.

В Республике Тыва по горячим следам задержали двух женщин, ограбивших пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, инцидент произошел возле дома на улице Чульдум в городе Кызыл. Две незнакомые женщины похитили денежные средства у 83-летнего пенсионера. Они разыграли с ним ссору из-за того, что тот якобы украл у них банковскую карту, затем забрали из кармана рубашки мужчины купюры и скрылись.

Отмечается, что у задержанных безработных женщин ранее были судимости. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД по Республике Тыва