В Республике Тыва задержали двух женщин, ограбивших пенсионера

В Республике Тыва по горячим следам задержали двух женщин, ограбивших пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По данным следствия, инцидент произошел возле дома на улице Чульдум в городе Кызыл. Две незнакомые женщины похитили денежные средства у 83-летнего пенсионера. Они разыграли с ним ссору из-за того, что тот якобы украл у них банковскую карту, затем забрали из кармана рубашки мужчины купюры и скрылись.
Отмечается, что у задержанных безработных женщин ранее были судимости. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что два жителя столицы задержаны полицией Москвы за разбойное нападение на квартиросъемщика в Перово.
Видео: МВД по Республике Тыва
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