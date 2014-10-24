В Республике Коми задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По данным следствия, в деревне Мошъюга водитель легковушки пытался скрыться от сотрудников ДПС. Нарушитель создавал угрозу другим участникам дорожного движения. В результате автоинспекторы применили табельное оружие.
За рулем машины находился 21-летний местный житель с признаками опьянения. В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин никогда не получал водительского удостоверения. В отношении него составлены административные материалы. Также к административной ответственности привлечен владелец авто.
Ранее мы сообщали, что в Московской области полицейские освободили похищенного предпринимателя.
Видео: МВД по Республике Коми
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