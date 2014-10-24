Нарушитель создавал угрозу другим участникам дорожного движения.

В Республике Коми задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным следствия, в деревне Мошъюга водитель легковушки пытался скрыться от сотрудников ДПС. Нарушитель создавал угрозу другим участникам дорожного движения. В результате автоинспекторы применили табельное оружие.

За рулем машины находился 21-летний местный житель с признаками опьянения. В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин никогда не получал водительского удостоверения. В отношении него составлены административные материалы. Также к административной ответственности привлечен владелец авто.

Ранее мы сообщали, что в Московской области полицейские освободили похищенного предпринимателя.

Видео: МВД по Республике Коми