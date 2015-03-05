Неизвестные схватили предпринимателя, против его воли посадили в минивэн и скрылись.

В Московской области полицейские освободили похищенного предпринимателя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, 20 августа в деревне Грибки городского округа Мытищи неизвестные схватили предпринимателя, против его воли посадили в минивэн и скрылись. Оперативники установили местонахождение злоумышленников и задержали троих из них на территории садоводческого товарищества. В одной из комнат дачного дома обнаружили похищенного мужчину.

Вскоре были задержаны еще трое участников группы. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что полицейские задержали мужчину, устроившего поножовщину в центре Москвы.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА