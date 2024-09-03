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Полицейские задержали мужчину, устроившего поножовщину в центре Москвы

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Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские задержали мужчину, устроившего поножовщину в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 28-летний житель столицы подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданину. Установлено, что злоумышленник в ходе конфликта со своим ранее незнакомым оппонентом на улице Большая Дмитровка нанес тому ножевые ранения в область грудной клетки и брюшной полости. В потасовку вмешался охранник кафе.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Его здоровью был причинен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени в ходе рейдов выявили 15 нелегальных мигрантов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, москва, полиция, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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