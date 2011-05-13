У 11 приезжих мигрантов отсутствовали документы, которые подтверждали право на их пребывание в РФ.

В Тюмени в ходе рейдов выявили 15 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сотрудники полиции провели рейды по строительным объектам, а также на одном из рынков города. У 11 приезжих мигрантов отсутствовали документы, которые подтверждали право на их пребывание в РФ. В отношении задержанных составили протоколы. Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности предпринимателя, трудоустроившего одного иностранца в нарушение законодательства.

Ранее мы сообщали, что полиция Костромы задержала студента-программиста, занимавшегося рекрутингом курьеров для аферистов.

Видео: УМВД по Тюменской области