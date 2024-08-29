Отмечается, что задержанный подготовил для аферистов не менее 20 пособников, в том числе и несовершеннолетних.

Полиция Костромы задержала студента-программиста, занимавшегося рекрутингом курьеров для аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, на протяжении полутора лет подозреваемый обманывал граждан по системе, в которой родственники потерпевших якобы попали в ДТП. Программист размещал в группах различных мессенджеров соответствующие объявления, отбирал кандидатов, которым затем разъяснял специфику предстоящей работы и меры конспирации. За это время студент подготовил для аферистов не менее 20 пособников, в том числе и несовершеннолетних.

В ходе обысков по месту пребывания задержанного полицейские изъяли телефон и ноутбук, содержащие информацию о его преступных деяниях. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени задержали курьера телефонных мошенников.

Видео: УМВД по Костромской области