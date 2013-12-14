В Тюмени задержали курьера телефонных мошенников

Одна из пенсионерок передала курьеру 350 тысяч рублей, другая – 414 тысяч рублей.

В Тюмени задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в полицию обратились две пенсионерки, которые стали жертвами аферистов. Те позвонили потерпевшим от имени сотрудников банка и предложили им снять со счетов денежные средства и передать курьеру, объяснив это вынужденной мерой безопасности. Одна из пенсионерок передала курьеру 350 тысяч рублей, другая – 414 тысяч рублей.

Оперативники установили личность злоумышленника. По его словам, он нашел работу криминальным курьером в сети Интернет. Полученные денежные средства задержанный переводил на определенные банковские счета, получая процент от прибыли. В отношении него возбуждены уголовные дела.

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Видео: УМВД по Тюменской области