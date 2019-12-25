В Республике Алтай задержали депутата по подозрению в изнасиловании школьницы

СК РФ: в преступлении обвиняется 47-летний местный житель.

В Республике Алтай задержали депутата по подозрению в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. В отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ. Подозреваемым стал 47-летний местный житель. Ему будет избрана мера пресечения в виде ареста.Прокуратура просит обвиняемого поместить под стражу на два месяца.

В конце 2019 года на территории Барнаула подозреваемый изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении. пресс-служба СК РФ по региону

Журналисты ТАСС уточнили со ссылкой на собственные источники в полиции, что в преступлении подозревается местный парламентарий Александр Коршук. Мужчина избирался в Госсобрание республики в 2019 году от коммунистической партии. В ноябре того же года политик вышел из фракции КПРФ и стал независимым представителем. До этого он находился в статусе депутата Майминского районного совета.

В Екатеринбурге проверят информацию об изнасиловании принятой за проститутку девушки.

Фото: Piter.tv

