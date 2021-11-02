В Екатеринбурге проверят информацию об изнасиловании принятой за проститутку девушки

По словам пострадавшей, она обратилась в полицию, но там не приняли её заявление, приняв за проститутку.

В Екатеринбурге назначена доследственная проверка информации по заявлению девушки, которая якобы пожаловалась в полицию на изнасилование, а в ответ услышала, что она проститутка. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Девушка в соцсетях написала пост о том, что в парке её изнасиловал мужчина, а после отвез в хостел, где продолжил это делать. Когда мужчину уснул, девушка убежала. По словам пострадавшей, она обратилась в полицию, но там не приняли её заявление, приняв за проститутку.

В МВД по Екатеринбургу информацию опровергли, отметив, что пострадавшую предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, но заявление приняли. Также полицией был доброшен указанный девушкой мужчина.

В середине октября в Екатеринбурге арестовали обвиняемых в изнасиловании школьниц.

Видео: Instagram/garshinaalina