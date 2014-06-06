В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в изнасиловании школьниц

Следствие утверждает, что преступление было совершено по предварительному сговору.

В Екатеринбурге арестовали трех челябинцев по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, трое мужчин, находясь в съемной квартире в Екатеринбурге, по предварительному сговору изнасиловали трех девушек 2007 и 2006 годов рождения. Информация о противоправных действиях поступила в правоохранительные органы 9 октября. Отмечается, что о происшествии сообщила мать одной из школьниц, сообщили в региональном УМВД.

Троим неработающим мужчинам 1985, 1993 и 2001 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Злоумышленников заключили под стражу. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее петербуржца изобличили в интимной переписке с 10-летней девочкой.

Фото: СК России