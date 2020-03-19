Два человека пострадали в тройном ДТП в Репино

Утром 19 марта на Зеленогорском шоссе произошло тройное ДТП, в котором пострадали два человека. Как рассказал мобильный корреспондент Piter.TV, в районе железнодорожной платформы "Репино" столкнулись "Рено", "Ситроен" и "БМВ". В распоряжении нашего издания оказалось видео с места происшествия.
На записи можно увидеть разбитые машины, раскиданные по дороге. В результате ДТП "БМВ" вылетело на обочину и скатилось в кювет, "Рено" потеряло колеса и часть подвески. В свою очередь "Ситроен" отделался вмятинами и разбитой фарой.
По словам очевидцев, движение на участке аварии оказалось практически парализовано. Сообщается о двух пострадавших. О их состоянии пока ничего неизвестно. Уточняется, что за рулем "БМВ" была девушка.
Ранее мы писали, что после ДТП на Суздальском пассажира вырезали из машины.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Видео: Piter.TV
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