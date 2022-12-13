В Репино почтили память десантников, совершивших подвиг в Аргунском ущелье в 2000 году

На торжественно-траурную церемонию приехали близкие и однополчане погибших.

Сегодня утром, 4 марта, в Курортном районе Петербурга почтили память есантников, совершивших подвиг в Аргунском ущелье в 2000 году. На торжественно-траурную церемонию приехали близкие и однополчане погибших. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В акции приняли участие школьники и сотрудники администрации района. Они возложили цветы к памятнику героя сражений при Бородино Леонтию Коренному.

В Аргунском ущелье 23 года назад 6-я рота сразилась с 2 тысячами противников. Бой быстро перешел в рукопашную.

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