  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Репино почтили память десантников, совершивших подвиг в Аргунском ущелье в 2000 году
Сегодня, 15:58
102
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Репино почтили память десантников, совершивших подвиг в Аргунском ущелье в 2000 году

0 0

На торжественно-траурную церемонию приехали близкие и однополчане погибших.

Сегодня утром, 4 марта, в Курортном районе Петербурга почтили память есантников, совершивших подвиг в Аргунском ущелье в 2000 году. На торжественно-траурную церемонию приехали близкие и однополчане погибших. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В акции приняли участие школьники и сотрудники администрации района. Они возложили цветы к памятнику героя сражений при Бородино Леонтию Коренному.

В Аргунском ущелье 23 года назад 6-я рота сразилась с 2 тысячами противников. Бой быстро перешел в рукопашную. 

Ранее на Piter.tv: около станции Бернгардовка во Всеволожском районе электричка задавила мужчину.

Фото: Pexels

Теги: акция памяти, репино, чечня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии