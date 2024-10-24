В Раменском задержали пособника телефонных мошенников

В Раменском сотрудники полиции задержали пособника телефонных мошенников. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, жертвой аферистов стала 86-летняя пенсионерка, которой позвонил на телефон мнимый сотрудник правоохранительных органов и сообщил о необходимости задекларировать все имеющиеся у нее денежные средства. Пенсионерка передала 400 тысяч рублей прибывшему 21-летнему курьеру, которого был представлен якобы сотрудником банка. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске перед судом предстанет серийный похититель велосипедов и сотовых телефонов.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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