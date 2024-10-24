Общая сумма причиненного ущерба составила 310 тысяч рублей.

В Красноярске перед судом предстанет серийный похититель велосипедов и сотовых телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, в ноябре 2023 года злоумышленник похитил пять велосипедов у курьеров службы доставки. Также сообщается, что обвиняемый похитил еще шесть велосипедов из подъездов многоэтажек, после чего продавал их случайным прохожим. Кроме того, мужчина тайно похищал у посетителей кафе телефоны, которые были оставлены на столе без присмотра.

Общая сумма причиненного ущерба составила 310 тысяч рублей. В ходе разбирательства злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае перекрыли каналы поставок наркотиков.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю