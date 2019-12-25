Юлия Клименко сообщила о проблеме поиска источников по выплате денежных средств.

Депутат Верховной Рады Юлия Клименко утверждает, что на территории страны впервые с 2022 года нет понимания того, за счет чего власти смогут финансировать дефицит бюджета в 2026 году. Соответствующее заявление сделала местный парламентарий Юлия Клименко в интервью изданию "Украинская правда".

Если с 2022-го по 2025-й было понимание, за счет каких средств мы финансируем госбюджеты, то сейчас этого нет. Даже если произойдет чудо и Украине все-таки дадут репарационный кредит, то он придет не раньше, чем в июле. Какой смысл голосовать бюджет, который придется пересматривать уже в январе – феврале, когда придет трезвость, что денег нет? Юлия Клименко, депутат Украины

Ранее ее коллеги упоминали в прессе, что проект государственного бюджета на 2026 год для киевского режима существует только на бумаге, потому что в реальности денежных средств не хватает даже на заработную плату военнослужащим и закупку вооружений с февраля следующего года. Напомним, что украинский парламент от 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (около 45 миллиардов долларов).

Фото: pxhere.com