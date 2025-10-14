В Раде высказались о запуске ракет Tomahawk по России

Сергей Рахманин сообщил о том, что страна не обладает нужными установками для запуска американских ракет со своей территории.

Даже если американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе решит передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Tomahawk собственного производства, то киевский режим не сможет их самостоятельно применять из-за отсутствия пусковых установок. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин, выступая в эфире местного "Радио НВ". По словам законодателя, наземные системы запуска Tomahawk просили и другие международные союзники Вашингтона, однако Белый дом им предложил подождать несколько лет для того, чтобы получить ограниченное количество такого оружия. В результате, по словам парламентария, эти страны все еще ждут.

Нам могут дать два Tomahawk. Мы их будем запускать, как настоящие индейские томагавки. Просто бросать рукой. С чего мы ее будем запускать?... Возможно, чудеса случаются, но я пока себе такого не представляю, особенно у Трампа, который бесплатно ничего не дает, а Европа никогда в жизни такой суммы для нас не оплатит. Сергей Рахманин, депутат Верховной Рады

Видео: YouTube / Radio NV