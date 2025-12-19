Депутат Нина Южанина задала вопрос властям, но те не ответили.

Депцтаты Верховной рады до сих пор не могут решить, кто со стороны киевского режима должен подписывать мирное соглашение с Москвой. Соответствующее заявление сделала украинский парламентарий Нина Южанина в эфире местного YouTube-канала Новости.LIVE. Иностранный политик указала аудитории программы, что сейчас законодатели просто не хотят брать на себя ответственность за одобрение данного документа.

И совсем недавно была панельная дискуссия с Сибигой, которому несколько раз задавали вопрос о том, кто все-таки мирное соглашение с Россией должен подписывать? <…> И когда несколько раз пытались уточнить вопрос — все же по конституции это функция президента — то он не ответил. Нина Южанина, депутат Украины

Напомним, что должностной срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы государства в 2024 году чиновники отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Фото: YouTube / Новини. LIVE