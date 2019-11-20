В Москве не хотят перекладывать затраты на обновление железнодорожного парка на пассажиров.

В РЖД вернули на доработку модель модернизации электричек. Правительственная комиссия считает, что проект необходимо изменить. Об этом сообщили в "ТАСС". По словам вице-премьера Максима Акимова, пассажиры не должны "оплачивать" технические изменения. К тому же, "премиальный" сегмент клиентов наблюдается только в Москве и Московской области, а в регионах он не развит.

Нагружать пассажира платежом за модернизацию подвижного состава, наверное, неправильно...Дали еще один квартал для того, чтобы РЖД смогло доработать эту модель объяснил спикер

По словам чиновника, работа в данном направлении завершится в первом квартале 2020 года. Тогда в профильных ведомствах пояснят как, где и в какой динамике в России заменят пригородные составы. На данный момент известно, что электрички должны обновиться в ближайшие пять лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.

Видео: YouTube/Ecoclimax, Dan Oanea