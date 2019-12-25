В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт компании

Билеты все еще доступны для покупки клиентам.

В компании "российские железные дороги" сообщили о регулярных DDoS-атаках на официальный сайт перевозчика. Специалисты не исключают возможных сбоев в работе портала для клиентов.Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале холдинга РЖД. Эксперты уточнили, что кроме официального сайта РЖД, для покупки билетов можно воспользоваться другими каналами продаж. В частности, мобильное приложение перевозчика работает в штатном режиме. В фирме увеличили количество работающих касс на железнодорожных вокзалах. Это сделано для того, чтобы все пассажиры смогли приобрести билеты.

РЖД запустит дополнительные поезда из юга России во время авиаограничений.

Фото: Piter.tv