РЖД запустит дополнительные поезда из юга России во время авиаограничений

Из-за ситуации на Украине наблюдаются массовые задержки и отмены рейсов.

Из южных городов России, где сейчас закрыты аэропорты из-за обострения ситуации на Украине, запустят дополнительные поезда. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Дополнительные составы будут запущены из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи, Краснодара, Ростова, Геленджика и других южных городов страны. Цены на билеты будут фиксированными, чтобы не допустить возможного роста цен из-за повышения спроса.

Напомним, что из-за обострения ситуации на Украине наблюдаются массовые задержки и отмены рейсов. В частности, несколько вылетов перенесли в Пулково.

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