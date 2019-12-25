Рейсы из Пулково на юг России массово задерживают и отменяют

Петербуржцы не могут вылететь в Астрахань, Архангельск и Симферополь.

Утром 24 февраля стало известно о массовой задержке и отмене рейсов из Пулково на российский юг. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Так, с 8 утра петербуржцы не могут вылететь в Астрахань, Архангельск и Симферополь. По этим направлениям задержано сразу два рейса.

Кроме того, отменен самолет из Белгорода в Петербург, который должен был отправиться в 9:40. Также не смог вылететь из Пулково самолет в обратном направлении, запланированный на 8:40.

Напомним, что с 24 февраля Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Это связано с осложнением обстановки на Украине и началом военной операции там. На юге России временно приостановлена работа 12 аэропортов.

Ранее Зеленский объявил о введении военного положения на Украине.

Фото: pexels.com