В РЖД решили отказаться от сноса исторического вокзала в Токсово

Соответствующий контракт в структуре расторгли.

В РЖД расторгли договор на снос здания железнодорожного вокзала в Токсово. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил депутат Борис Вишневский, ссылаясь на сайт госзакупок.

Отмечается, что изначально здание, построенное в 1916 году, хотели демонтировать, построив на его месте более крупное по площади и количеству этажей каркасно-щитовое сооружение. Старое здание планировалось снести полностью до разбора фундамента. Вишневский напомнил, что снос мог помешать включению вокзала в перечень объектов культурного наследия, однако этому противостоят также областной комитет по культуре. Его глава Владимир Цой уверен, что объект не обладает признаками объекта-памятника и сохранять его незачем.

Наши требования остаются прежними: признать здание вокзала выявленным объектом культурного наследия, включить его в реестр ОКН, бережно отреставрировать и полностью восстановить его исторический облик. заметил Вишневский

Ранее мы рассказывали, что башню Святого Олафа отреставрируют за 142 миллиона рублей.

Фото: Борис Вишневский / "ВКонтакте"